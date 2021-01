NYPD baleó a hombre delirante que amenazó con un cuchillo en hogar de Queens

Un hombre que parecía estar alucinando dentro de una casa de Queens (NYC) recibió un disparo de la policía después de que se abalanzó sobre ellos con un cuchillo, según NYPD.

Los funcionarios que realizaron una conferencia de prensa en el lugar anoche dijeron que fue la segunda vez que los oficiales respondieron ayer a la casa en la calle 64 cerca de la avenida 55 en Maspeth, y la tercera esta semana luego de llamadas sobre el mismo hombre.

Terence Monahan, jefe de NYPD, dijo en la conferencia de prensa que el hombre no identificado tiene antecedentes de enfermedad mental y admitió ante la policía que había estado usando drogas.

El tiroteo sucedió cuando el hombre estaba dentro del sótano con un pariente alrededor de las 6:20 p.m. Al llegar la policía, habló con los oficiales durante unos 10 minutos antes de arremeter contra ellos con un cuchillo grande, según el reporte oficial.

Un oficial activó una pistola Taser contra él, mientras otro disparó dos veces su arma. El herido fue llevado al Elmhurst Hospital en estado crítico, según New York Post.

NYPD estuvo en la casa el 6 de enero y de nuevo la mañana de ayer. En ese momento el sujeto fue llevado a un hospital local debido a sus alucinaciones y dado de alta horas después, poco antes del último incidente. Las autoridades dijeron que la víctima indicó que estaba contemplando el suicidio, acotó Pix11.

WATCH as @NYPDChiefofDept provides an update to the police involved shooting in the @NYPD104Pct. pic.twitter.com/BJIo7U3hJM

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 9, 2021