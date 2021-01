Con autoridad y gran defensa: Los Ravens consiguieron su primer triunfo en playoffs de la era Lamar Jackson

Lamar Jackson ganó por primera vez en playoffs luego de correr para 136 yardas y un espectacular touchdown de 48, mientras lanzaba para 179 más y los Ravens de Baltimore vencieron a domicilio por 13-20 a los Titans de Tennessee en el juego de comodín de la Conferencia Americana de la NFL.

Los Ravens rompieron racha de 21 partidos consecutivos perdidos en temporada regular o en playoffs cuando estaban detrás en el marcador por 10 o más puntos, como en el partido de este domingo.

FINAL: The @Ravens advance to the Divisional Round! #RavensFlock #SuperWildCard pic.twitter.com/Mpkq6DJ0qv

Los de Baltimore jugarán contra los Chiefs de Kansas City o los Bills de Buffalo en el juego divisional

“It’s the best run I’ve ever seen by a QB.”

Coach Harbaugh on that touchdown run by @Lj_Era8 pic.twitter.com/lkBWvr9cps

— Baltimore Ravens (@Ravens) January 10, 2021