¿Quién sustituirá el personaje de la liberal y sexy ‘Samantha’ en la continuación de ‘Sex and The City’?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este domingo tres de las cuatro estrellas originales de ‘Sex and The City’ han confirmado los rumores de que la serie regresaría a la pequeña pantalla con un número limitado de diez episodios que se emitirán a través de HBO Max y llevarán aparentemente por título ‘And Just Like That…’.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han publicado el mismo anuncio en sus respectivas redes sociales -un vídeo de la ciudad de Nueva York– para compartir la buena noticia con todos los fans de la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas del alma, pero Kim Cattrall no ha dicho -ni escrito- ni una palabra, lo que confirma que no estará presente en esta nueva entrega.

La gran incógnita ahora es cómo se explicará su ausencia o si se optará por buscar a otra actriz para sustituirla. La propia Sarah Jessica Parker se ha encargado de responder a alguna de estas dudas para aclarar que nadie sustituirá a Kim, a pesar de que se había rumoreado que Jennifer Coolidge podría hacerse con el papel, porque prefieren centrarse en explorar nuevas tramas de las que obviamente no formará parte el personaje de Samantha. Otro punto que ha querido dejar es que ella no ha vetado a su excompañera de reparto por la mala relación que mantienen y que ha acaparado titulares en los últimos años.

“No, no me cae mal. Nunca he dicho algo así y nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia, pero siempre formará parte de la nuestra. No importa donde estemos o lo que hagamos”, le ha contestado a uno de sus seguidores. Poco después le confesó a otro que ella también echaría de menos a la relaciones públicas famosa por su seguridad en sí misma y su trepidante vida sexual.

Cabe destacar que en el primer borrador que se escribió para la tercera película de ‘Sex and The City’, que nunca llegó a rodarse, se ‘deshacía’ de Mr. Big -al que da vida Chris Noth– explicando que había fallecido de un ataque al corazón, así que los guionistas podrían recurrir a un truco similar para justificar la ausencia de Kim Cattrall.

Sigue leyendo:

Carolina Sandoval confirma que tuvo cáncer y que debe tomar una medicina por el resto de su vida

Aseguran que Kamala Harris rechazó usar estilistas de Vogue para portada de la revista

Adamari López levanta pasiones y aseguran que está “Flaca y mamasita”