FBI arrestó a hijo de juez conservador de Nueva York por atacar disfrazado el Capitolio

Agentes federales del FBI arrestaron esta mañana en Brooklyn (NYC) a Aaron Mostofsky, identificado como uno de los atacantes del Capitolio nacional la semana pasada.

Su padre, Shlomo Mostofsky, juez de la Corte Suprema de Brooklyn, es una figura prominente de la comunidad judía ortodoxa, detalló Gothamist. Irónicamente, entre los invasores al menos uno mostraba mensajes nazis anti semitas.

Mostofsky (34) fue visto en el edificio del Congreso portando un extraño disfraz de piel y un escudo antidisturbios de la policía. Luego declaró que había ido a Washington DC a protestar por una “elección robada”.

El FBI informó que fue detenido en la casa de su hermano esta mañana. Un pariente había dicho la semana pasada que su hermano “no hizo nada ilegal”.

Su padre, el juez Mostofsky, no ha comentado sobre el arresto de su hijo. Según la denuncia penal, enfrenta acusaciones por robo, alteración del orden público y entrada ilegal en los disturbios capitalinos del 6 de enero para detener la proclamación presidencial de Joe Biden. El cargo principal, el robo de propiedad gubernamental, conlleva una sentencia máxima de 10 años, acotó Pix11.

Hay crecientes pedidos para que el mandatario Donald Trump renuncie o sea destituido de su cargo, pues los Demócratas y varios Republicanos creen que él es el culpable del asedio al Capitolio que dejó al menos cuatro civiles y un policía muertos. Pero esta mañana el mandatario desafiante negó cualquier responsabilidad en los ataques.

The son of a Brooklyn judge was arrested after participating in the deadly riot at the U.S. Capitol, according to people familiar with the matter. He was charged with theft of government property, knowingly entering a restricted building and other crimes. https://t.co/WoeAIxlOk6

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 12, 2021