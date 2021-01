Representante advierte que 4,000 “patriotas” dispararían al Capitolio si avanza juicio político a Trump

El representante demócrata Conor Lamb (Pensilvania) reveló que al menos 4,000 sujetos autodenominados “patriotas” se organizan para disparar hacia el Capitolio, en caso de que avance el juicio político contra el presidente Donald Trump.

“Están hablando de 4,000 patriotas armados para rodear el Capitolio y evitar que entre cualquier demócrata. Y han publicado reglas de enfrentamiento, es decir, cuándo disparan y cuándo no”, dijo el veterano de los marines a CNN.

The threats in DC for the coming days are awful and continue. Congressman @ConorLambPA says he was briefed by law enforcement and warned of new threats. “They were talking about 4,000 armed 'patriots' to surround the Capitol and prevent any Democrat from going in," he told @CNN.

— Wolf Blitzer (@wolfblitzer) January 12, 2021