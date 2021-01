FBI alerta de protestas armadas en 50 estados y Washington ante posible destitución de Trump

El FBI alerta que los días previos a la inauguración del presidente electo Joe Biden se planean protestas armadas en todos los estados y la capital del país, especialmente el 17 de enero.

“El FBI recibió información sobre un grupo armado identificado que tenía la intención de viajar a Washington, D.C. el 16 de enero”, según un boletín obtenido por ABC News.

La agencia indica que el amago ocurre por el plan de los demócratas en el Congreso de comenzar juicio político al presidente Donald Trump, a quien acusarán de “incitar a la insurrección” el 6 de enero, lo que llevó a la invasión del Capitolio.

También se busca que el vicepresidente Mike Pence aplique la Enmienda 25 que obligaría a la destitución del presidente Trump en forma inmediata.

“Han advertido que si el Congreso intenta retirar a POTUS a través de la Enmienda 25 se producirá un gran levantamiento”, agrega el FBI.

Los amagos de violencia en Washington, D.C. han puesto en alerta a las autoridades locales, al grado que la alcaldesa Muriel Bowser ha pedido a los ciudadanos evitar viajar a la capital estadounidense los días previos o para la ceremonia de inauguración de Biden.

También ha pedido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecer “un plan de seguridad y despliegue de fuerzas federales”, aunque esa agencia no ha respondido.

JUST IN: D.C. Mayor Bowser on inauguration preparations:

– Asks Americans not to come to DC

– Requests Pres. Trump declare "pre-emergency disaster"

– Requests DHS extend "Special Security Event" period

– Urges DHS to "establish a security and federal force deployment plan." pic.twitter.com/1xa59q31mp

— ABC News (@ABC) January 11, 2021