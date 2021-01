Tras ser mamá, Sherlyn regresa a la universidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque desde hace casi ocho meses se ha dedicado de tiempo completo al cuidado de su bebé y además tiene un negocio propio, Sherlyn está decidida a darle a su vida personal un giro de 180 grados y piensa aprovechar que la pandemia lo volvió todo digital para retomar sus estudios universitarios.

A través de sus Instagram Stories, la actriz reveló que acaba de iniciar su semestre en la carrera de Psicología y señaló que escogió esta licenciatura porque quiere asegurarse de tener las bases correctas para acompañar a su pequeño a lo largo de su vida y para entender mejor todos los procesos mentales, especialmente en situaciones como esta crisis de salud que se ha vivido en el mundo en los últimos meses.

“Como muchos de ustedes saben, yo estudiaba Derecho hace un tiempo en Puebla y la verdad es que me gustó mucho la carrera, aunque no la terminé por ciertas cuestiones de la vida. Según yo, iba a regresar rápido a estudiar, pero me empezaron a salir varios proyectos y ya no pude. En este 2021 quiero que André se sienta muy orgulloso de su mamá y por eso, aunque me la lleve despacito, quise regresar a estudiar y ahora será algo completamente diferente a lo que había hecho antes”, dijo Sherlyn.

Para finalizar, la actriz dijo estar muy emocionada tras darse cuenta de que su colega y amiga Macarena García es su compañera de clases y aseguró que, además de admirar el trabajo que ha hecho en la pantalla chica, le da gusto ver que se está dando el tiempo para estudiar una licenciatura.

