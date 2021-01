Cerraron atracción turística “Vessel” en Nueva York luego de cadena de suicidios; el último era un joven sospechoso de matar a su madre

Sin sorpresas, la mega escultura “Vessel” en Hudson Yards (NYC), mirador turístico de entrada gratuita, ha sido cerrada hasta nuevo aviso luego de una cadena de suicidios de tres personas jóvenes, dos de ellos cometidos en las últimas semanas.

“Vessel”, el monumento más nuevo de la ciudad, inaugurado en marzo de 2019 y luego cerrado varios meses por la pandemia, es una inmensa instalación en forma de vasija de espiral, con escaleras y terrazas circulares, creada por Thomas Heatherwick.

La atracción fue cerrada el lunes, luego de que Franklin Washington, un joven de 21 años visitante de San Antonio (Texas), saltara al vacío. Luego trascendió que estaba siendo buscado por la policía como sospechoso en la muerte de su madre en esa localidad, acotó New York Post.

No está claro cuándo reabrirá esta instalación para el acceso del público, pero mientras puede admirarse desde afuera como centro visual en Hudson Yards. De momento las reservaciones de entradas gratis están suspendidas en el portal, y las “preferenciales” de $10 dólares sólo aparecen disponibles a partir del próximo 1 de abril.

En total suman tres saltos suicidas en menos de un año en “Vessel”: 1 de febrero y 22 de diciembre de 2020 y 11 de enero de 2021. Ese patrón está amenazando el futuro de esta mega estructura, enlazada con el parque The High Line en Midtown West, o al menos su apertura al público tal como fue concebida, sin barreras de altura.

“Related Companies, que desarrolló el complejo Hudson Yards en el West Side de Manhattan, está trabajando con psiquiatras y expertos en prevención de suicidios para elaborar planes y detener las horribles muertes altamente expuestas”. La compañía también había contratado trabajadores de seguridad adicionales especialmente capacitados para detectar y tratar con personas que potencialmente representan un alto riesgo de saltar de la estructura de 150 pies (45 metros) de altura, dijo un portavoz, según New York Post.

Inaugurado en marzo de 2019 a un costo de $25 mil millones de dólares, Hudson Yards es el desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos.

NEW: The Vessel, the spiraling staircase at Hudson Yards in Manhattan, was closed to visitors, a day after a 21-year-old man jumped to his death in the third suicide in less than a year.https://t.co/Ong58rxBN6

— Cliff Levy (@cliffordlevy) January 12, 2021