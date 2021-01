Eiza González explotó contra “El Gordo y la Flaca” por acusarla de no hablar español y creerse americana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Parece que quería seguir practicando el inglés, para que lo haga bien”, dijo con cierto tono de ironía Raúl de Molina sobre la actitud de la mexicana Eiza González cuando una de las reporteras de “El Gordo y la Flaca” la abordó.

Y es que la protagonista de “Baby Driver” se negó a responder a los cuestionamientos de la periodista en su idioma natal. Como se observa en el video que compartió el show, la mexicana se cubrió el rostro y rechazó hablar en un par de ocasiones en inglés.

“Se le olvidó el español”, dijo “El Gordo” al finalizar la nota.

“Eiza más americana que Britney Spears”, aseguran en el clip del show.

En redes sociales no se hicieron esperar las críticas a la actriz, pues no es la primera ocasión en que utiliza el inglés como idioma principal.

“Uds tienen la culpa por andar detrás de estas ridículas, mas taquera que el taco y haciéndose la gringa por Diosss… “, “Ridícula”, “Qué idiot* no sabe lo lindo que es nuestro idioma”, expresaron furiosos usuarios.

Eiza respondió furiosa en su cuenta de Twitter y acusó a “El Gordo y la Flaca” de editar el video y contar una verdad a medias.

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo”, expresó Eiza a través de su cuenta de Twitter.

La mexicana advirtió que el programa no deberá sorprenderse si más adelante no les da una entrevista.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021

Esto pasa todo el tiempo manipulan info,videos, entrevistas para vender y afectando la imagen pública de los demás @ElGordoyLaFlaca siempre me comportado bien con ustedes pero después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021

Sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mi con una cámara a un cm de mi cara. @ElGordoyLaFlaca háganse responsables — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021

