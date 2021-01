Video: hombre atacó con cuchillo a empleado que le regaló agua en hotel de Queens

NYPD está buscando a un hombre de apariencia hispana grabado en un video de vigilancia cuando atacaba con un cuchillo al empleado de un hotel de Queens (NYC), después de regalarle una botella de agua.

El hecho sucedió alrededor de las 6:15 a.m. del domingo en el vestíbulo de “La Quinta Inn” en Queens Boulevard, en el vecindario Sunnyside, cuando el desconocido se acercó al trabajador del hotel.

El presunto atacante había estado merodeando en el vestíbulo del hotel cuando el empleado de 33 años le pidió que se fuera, según la policía. En un momento el hombre se acercó a la recepción y le pidió a la víctima una botella de agua. Al recibirla, casi de inmediato sacó un cuchillo y se lanzó sobre el trabajador.

Se produjo un enfrentamiento entre ambos y el trabajador fue cortado en las manos y en la oreja izquierda. Luego el atacante huyó del hotel a pie, sin portar mascarilla. La víctima fue llevada a un hospital local para recibir tratamiento, reportó Pix11.

El sospechoso no ha sido detenido. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

