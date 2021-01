“Este es el fin”: Pareja de médicos mexicanos mueren víctimas de coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un hilo en Twitter realizado por una doctora mexicana que lamentablemente falleció hace unos días por coronavirus ha causado conmoción entre la sociedad de aquel país ante la falta de conciencia de algunas personas que no han realizado lo necesario para tratar de doblegar nuevamente la curva pandémica.

La doctora Janet era una ginecóloga que trabajaba junto con su esposo, quien era médico anestesiólogo y director del Hospital General de Tepeaca, en Puebla. Ambos se contagiaron de COVID a finales de diciembre.

Generalmente, esta doctora recurría a Twitter como escape de su día a día, en donde podía expresar lo que ella misma denominó como “tonterías de la vida cotidiana”, y a pesar de haber dado positivo a COVID, no perdía el sentido del humor.

3 días después de haber recibido el diagnóstico, la salud de la doctora empeoró; en uno de sus tuits compartió que las altas fiebres que estaba padeciendo “la estaban matando”. Su último mensaje en dicha red social fue para informar que debía ser hospitalizada.

Estas fiebres me están matando. 😣😢 — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 8, 2021

“Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también”, escribió la doctora.

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. 😢😞 Me preocupan mis papás también — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 9, 2021

Lamentablemente, la doctora y su esposo fallecieron un par de días, con tan solo unas cuantas horas de diferencia, lo cual ha generado un sinfín de reacciones en las redes ante la falta de empatía de muchos por no hacer conciencia sobre la recomendación de quedarse en casa.