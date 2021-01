10 secretos de los restaurantes que no quieren que sepas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Algunos restaurantes tienen secretos bajo la manga que probablemente no sepas y que tampoco ellos quieren contarte. Si bien son situaciones que sucederían en muchos restaurantes, también puede haber sus excepciones.

1. Las ofertas especiales pueden no ser las más frescas

Las ofertas especiales de los restaurantes pueden parecer frescos, pero en muchos restaurantes, son ingredientes que casi han pasado su mejor momento y deben aprovecharse antes de que se echen a perder. Por lo tanto, estos especiales pueden ser una forma de evitar el desperdicio de alimentos.

2. Piensa dos veces antes de pedir tu bebida con hielo

A menos que quieras tomar tu bebida contaminada con microorganismos, piensa 2 veces antes de pedir tu bebida con hielo. Las máquinas de hielo pueden ser un caldo de cultivo de bacterias y acumulación de moho. Las máquinas se deben limpiar y desinfectar de manera regular; sin embargo, muchos restaurantes no lo hacen.

Un programa de limpieza semanal ayuda a mantener a raya esta acumulación de organismos no deseados, pero no reemplaza la limpieza profesional de la máquina de hielo al menos cada tres meses, explica Food Total Service.

3. Marcan la segunda botella de vino menos cara

Muchos comensales sienten pena de pedir la botella menos cara de la lista, por lo que optarán por la segunda menos cara el restaurante lo sabe; así que a ese vino le colocan el mayor margen de beneficio, por lo que en realidad el precio de la botella “segunda menos cara” podría ser menor que el de la botella que aparece como más barata.

4. Los menús están diseñados para que gastes más

Los platos más caros o rentables están colocados estratégicamente en el menú. The Daily Meal señala que la idea es como el diseño de los periódicos, que coloca los artículos más importantes en la parte superior derecha de la portada. En otras partes del menú, los artículos que más se desean vender deben mostrarse en la primera y última posición. Otra “posición de poder” es la página interior derecha sobre el centro.

5. Las bandejas de plástico están más sucias de lo que crees

Si tu restaurante sigue las más estrictas medidas de higiene, probablemente no sea el caso. Pero las bandejas de plástico de las cadenas de restaurantes están llenas de bacterias. En el caso de las mesas, pueden rociar líquido con desinfectante, pero ¿qué tan sucio esta ese trapo o se ha reusado esa toalla?

6. Es mejor que no preguntes al mesero su opinión sobre qué es bueno

Un mesero probablemente no ha probado todos los elementos del menú y si lo hicieron, los meseros generalmente no pueden decirles a los clientes que algo en el menú no es bueno. The Daily Meal recomienda que en lugar de preguntarles qué es bueno, es mejor preguntar cuáles son los platos más populares.

7. Si no sabe fresco, probablemente no lo sea

Los platos no siempre están hechos desde cero. Las verduras se compran congeladas, también algunos guisos y sopas se compran congelados, sellados al vacío y se recalientan en agua caliente. Otros platos precocinados se recalientan en el microondas.

8. Las marcas de la parrilla no necesariamente significan frescura

“Muchos restaurantes agregarán marcas de parrilla falsas para la ilusión de que es carne recién asada. Si las marcas de la parrilla de su comida parecen demasiado perfectas para ser verdad, es posible que lo sean”, comparte Eat This Not That.

9. La limonada puede no ser recién exprimida

En las grandes cadenas de restaurante para la limonada suele usarse una mezcla de jugo concentrado, lo mismo sucede con el té helado.

10. Puede no ser pescado fresco el de los domingos

Si pides pescado el domingo, lo más probable es que no será fresco. “Usted sabe con certeza que no hay pescado fresco los domingos, excepto si se compra fresco en Chinatown, pero incluso ellos no lo consumen realmente fresco los domingos”, dijo el chef Eddie Huang a The Awl.

Te puede interesar: