Cuáles son las mejores papas fritas de restaurantes de comida rápida

Las papas fritas son un clásico de la comida rápida. Pocas personas pueden resistirse a estas papas saladas, crujientes y calientes. Son ideales para acompañar una hamburguesa, el pollo frito, ¡todo!

Revisamos los listados de tres evaluaciones realizadas por diferentes editores en la búsqueda de qué restaurante de comida rápida ofrece las mejores papas fritas. De acuerdo a los resultados de Thrillist, Bussines Insider y Eat This, Not That, te presentamos las cadenas que se encuentran en los primeros cinco lugares. Anticipamos que el gusto es subjetivo.

5. Five Guys

Las papas de Five Guys están en cuarto lugar del ranking de mejores papas a decir de los editores de Bussines Insider y Eat This, Not That.

Estas papas se sirven de manera abundante y diferencia de otras papas fritas de comida rápida, las papas fritas Five Guys se cocinan en aceite de maní y se sazonan con sal común.

Una descripción uniforme para las papas de Five Guys es que saben a papas reales. Es una papa suave con bordes crujientes, la cantidad justa de sal y la piel les agrega un sabor agradable. Pero el sabor a papa real no lo es todo y por eso no está entre los primeros 3 sitios.

Las papas de Five Guys son frescas y algo crujientes, pero a decir de Insider, son demasiado simples: “Five Guys confía demasiado en el atractivo de la ‘papa real’, son algo dulces y no muy sabrosos”.

4. Chick-fil-A

El waffle que unos aman y otros lo odian permite a las papas de Chick-fil-A obtener una textura extra crujiente y su nivel de sal es el indicado. Para Eat This, Not That, estas papas están en el quinto lugar.

Para Thrillis las waffle fries están en tercer lugar, combinan muy bien con un buen sándwich de pollo, pero no son lo mejor del menú y hay mejores papas que probar.

3. Arby’s

Las papas fritas de Arby’s son las mejores para Thrillist, asegura que los fragmentos de papa gloriosamente enrollados y con un brebaje especial de especias roban el espectáculo del resto del menú como no lo hacen ninguna de las demás papas fritas.

Pero para Eat This, Not That, las papas de Arby’s quedan en tercer lugar. El condimento de estas papas es de primera categoría, las papas quedan perfectamente sazonadas y aún están frescas luego de un viaje en metro. Señalan que “nada supera a las papas fritas rizadas con especias y rematar con un Jamocha Shake”. El pero que los editores encontraron es que pueden no estar tan crujientes.

2. McDonald’s

Las papas fritas de McDonald’s aparecen en el top 5 de los tres conteos; aunque en ninguno están en primer lugar. Son las número dos para Thrillist, Eat This, Not That y las número 4 para Bussines Insider.

Las papas fritas de McDonald’s son clásicas y visualmente perfectas. Se disfrutan calientes o frías, son bastante crujientes, suaves por dentro, la cantidad precisa de sal y un sabor satisfactorio. El pero está en que para algunos pueden resultar un poco blandas.

1. Shake Shack

En la batalla papas fritas, las papas de Shake Shack son las número uno para Eat This, Not That y Bussines Insider. ¿Qué tienen de especial estas papas?

Pese a que el corte arrugado no es el favorito de muchos, las papas de Shake Shack triunfan sobre la competencia con su capa gruesa de sabor crujiente y suculento. Un editor dijo “Saben como una verdadera papa, perfectamente crujientes y saladas”.

