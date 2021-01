Republicano John Weaver renuncia a grupo antiTrump por ofrecer trabajo a cambio de sexo a hombres jóvenes

El autor Ryan James Gindusky lanzó la primera acusación pública en contra de un fundador republicano del Proyecto Lincoln, que operó en contra del presidente Donald Trump, para que se investigara que ofrecía trabajo a hombres jóvenes, a cambio de sexo.

El señalamiento llamó más la atención cuando James Girdusky repondió a un reporte de que el grupo armaba una base de datos de asesores y oficiales que colaboraron con Trump para que no fueran contratados.

“Quizá deba empezar a hablar acerca de uno de los miembros fundadores del Proyecto Lincoln ofreciendo trabajos a hombres jóvenes a cambio de sexo”, escribió en Twitter. “Su esposa podría estar interesada”.

Resultó que ese personaje es John Weaver, quien renunció al grupo ante las acusaciones.

Maybe I should start talking about one of the founding members of the Lincoln Project offering jobs to young men in exchange for sex… his wife is probably interested https://t.co/vAtUS9aPPl

