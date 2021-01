Bill Gates dice que está listo para trabajar con el presidente Biden para enfrentar la crisis del covid-19

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que espera trabajar con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para abordar algunos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, específicamente la pandemia del covid-19 y el cambio climático.

“Espero trabajar con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para abordar algunos de nuestros desafíos más difíciles como el covid-19 y el cambio climático. Este ha sido un momento preocupante en Estados Unidos, pero veo (esperanzas) en los meses y años venideros”, tuiteó Gates el miércoles.

I look forward to working with President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris to tackle some of our toughest challenges like COVID-19 and climate change. This has been a troubling time in America, but I see promise in the months and years ahead.

— Bill Gates (@BillGates) January 20, 2021