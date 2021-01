Latino ofrece $10,000 por información sobre el asesino de su hijo de 12 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En un desesperado intento por esclarecer el asesinato de su hijo, un padre hispano de Georgia ofreció este jueves una recompensa por información que conduzca al arresto del responsable de la muerte del pequeño, ocurrida hace más de tres meses.

“Estoy ofreciendo una recompensa de $10,000 dólares para que me den información y que se atrape a la persona que mató a Brayan”, dijo Santiago Zavala, cuyo hijo fue asesinado el 15 de octubre del año pasado frente a su vivienda en la localidad de Riverdale, al sur de Atlanta.

El niño de 12 años murió de un tiro en la cabeza que le disparó un encapuchado que apareció de repente cuando Brayan ayudaba a su padre a arreglar una podadora de césped, de acuerdo con el testimonio de Zavala.

El desconocido llegó en un auto, se bajó y, sin decir nada, le disparó a quemarropa con un rifle y posteriormente huyó en el vehículo, un Chevy HHR sin placas, que era conducido por otra persona, según el padre.

“Las autoridades no me dicen nada en absoluto. Están calladas, no me dan información y no contestan”, dijo Zavala, quien agregó que esa fue la razón por la cual está ofreciendo la recompensa.

El padre mexicano asegura que está desesperado y que quiere que se haga justicia por el asesinato de Brayan, que ha provocado conmoción en Georgia por tratarse de un niño y por la forma en que el asesino actuó.

“Quiero paz y justicia. No sé quién o por qué fue; no acabo de entender. Día y noche sigo buscando pistas, buscando quién fue”, manifestó Zavala, que también contrató a un detective privado para dar con el asesino.

Los familiares de Brayan aseguran que el pequeño, que murió poco antes de la fecha en que cumpliría 13 años, soñaba con ser policía y era un excelente alumno, con muchas metas en la vida.

La oficial Aubriel Stroud, portavoz de la policía del condado de Clayton, indicó que por ahora no tienen más detalles sobre el caso y que sigue bajo investigación.

Si alguien tiene pistas o cualquier información sobre el crimen, puede llamar al 770-477-4479, dijeron las autoridades.