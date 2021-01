Billete de $20 ahora vale más de $100,000 porque el gobierno lo imprimió con una etiqueta de Del Monte

Un billete de $20 dólares que tiene un error de impresión ahora será subastado por más de $100,000 dólares.

Al billete le pusieron el nombre de “Del Monte Note”, y esto se debe a que el error que le imprimieron es precisamente una etiqueta de esta empresa de alimentos.

PMG has certified the world-famous “Del Monte” error note: a 1996 $20 Federal Reserve Note printed over a Del Monte banana sticker! This incredible note is being offered by Heritage Auctions at a January sale. Learn more: https://t.co/e8Lw9RMbzb #banana #numismatics #errornote pic.twitter.com/E6xKD1ZSm9

— PMG (@PMGnotes) December 22, 2020