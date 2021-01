La triste reacción de una osa que fue puesta en libertad tras 20 años encerrada en una jaula

Ina es una osa marcada por el trauma del cautiverio después de pasar 20 años de su vida compartiendo una jaula muy pequeña en el zoológico de Piatra Neamt, Rumanía. El animal camina en círculos a pesar de disponer de un espacio mucho más generoso desde que fue trasladada al santuario de osos Libearty, situado en la localidad rumana de Zarnesti.

Durante su cautiverio, Ina compartía recinto con su hermana Anca y únicamente salían de su jaula para dar un paseo una vez por semana, según informa Timisoara Online.

Su historia se ha hecho pública en redes sociales esta semana de la mano del Santuario Libearty a través de un vídeo en el que se puede ver a la osa “atrapada” en una jaula imaginaria en la que todavía sigue dando vueltas.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l

— Libearty Sanctuary (@LibeartyBears) January 15, 2021