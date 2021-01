Las razones por las que la página del IRS no le muestra “estado de pago” de su cheque de estímulo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) enumeró algunas razones por las que los usuarios del sistema “Get My Payment” para rastrear cheque de estímulo no reciben el “estado de pago” en línea.

Algunos usuarios de la herramienta en la página web IRS.gov obtienen un mensaje de error al tratar de acceder a la misma.

Según una entrada actualizada el 15 de enero en la sección de preguntas frecuentes sobre los “Pagos de impacto económico”, lo primero que el cibernauta debe asegurarse es de haber ingresado correctamente su información personal.

Para usar “Obtener mi pago”, el usuario debe verificar su identidad respondiendo preguntas de seguridad.

En caso de que los datos que ingresa no coincidan con los que tiene el IRS en sus registros, no podrá completar la solicitud. Para evitar lo anterior, debe tener en cuenta lo siguiente:

• Verifique dos veces lo que solicita la aplicación.

• Asegúrese de que lo que ingrese sea exacto.

• Intente ingresar su dirección de la calle de una manera diferente (por ejemplo: 123 N Main St en lugar de 123 North Main St.).

• Use la herramienta de búsqueda ZIP del Servicio Postal de EE. UU. para buscar la versión estándar de su dirección e ingrésela en Obtener mi pago exactamente como aparece en el archivo del Servicio Postal.

Bloqueo de 24 horas

El IRS además alertó a los estadounidenses que si ingresan tres veces los datos de manera incorrecta, el sistema le bloqueará el acceso durante 24 horas por razones de seguridad.

“Si la información que ingresa no coincide con nuestros registros varias veces, se le bloqueará el acceso a Obtener mi pago durante 24 horas por razones de seguridad. Si no puede verificar su identidad, no podrá usar Obtener mi pago. El bloqueo solo se liberará cuando hayan pasado las 24 horas. No se comunique con el IRS para obtener ayuda con un bloqueo, un asistente del IRS no puede desbloquear su cuenta”, precisan desde el sitio web.

Otra situación que puede experimentar el usuario es que el servicio arroje el mensaje de “Estado de pago no disponible”. Esto significa que la herramienta no puede determinar su elegibilidad para un pago al momento. Las dos principales razones para lo anterior es que no presentó una declaración de impuestos de 2019 (2018 o 2019 para el primer pago) o si presentó recientemente y la declaración no se ha procesado todavía.