Arrestan a religioso hispano de Queens por cita con adolescente de 14 años vía Grindr

Rogelio Vega, diácono de una iglesia católica en Queens (NYC), fue arrestado esta semana por intentar tener relaciones sexuales con un niño de 14 años que conoció en el sitio de encuentros Grindr, dijeron las autoridades.

En realidad, Vega (50) estaba charlando con un detective encubierto que se hacía pasar por el menor de edad, según los fiscales.

“Este acusado, según todas las apariencias, es un hombre de familia que va a la iglesia”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. “Lamentablemente, la persona real bajo la piel de oveja es un presunto depredador sexual que buscó a un adolescente para satisfacer sus necesidades”.

Vega, un diácono de la “Iglesia Católica Romana de San Sebastián” en Woodside, supuestamente comenzó a usar la aplicación Grindr en julio de 2020 para comunicarse con el “adolescente”.

El detenido, quien tiene esposa y cuatro hijos, supuestamente le pidió al “niño” que le enviara fotos de desnudos y compartió varias imágenes de sus genitales con él.

En una ocasión, cuando Vega le pidió al “adolescente” que se reuniera con él en persona para tener sexo oral, el detective encubierto le dijo que su madre no estaba y que podría meterse en problemas si salía. Sin inmutarse, Vega presionó al “niño” para que se reunieran en un lugar preestablecido el 19 de enero. Cuando el sospechoso llegó, encendió los faros para identificarse y el encubierto se subió al automóvil y lo arrestó.

Vega fue procesado el miércoles por un cargo de intento de uso de un niño en una actuación sexual, acto sexual delictivo, difundir material indecente a un menor y poner en peligro su bienestar. Enfrenta hasta siete años de prisión y fue puesto en libertad con una fianza de $50 mil dólares, dijeron las autoridades.

Jameson Dunn -abogado defensor de Vega- y Saint Sebastian Roman Catholic Church no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios, destacó New York Post.

Church deacon busted for trying to have sex with teen he met on Grindr: officials https://t.co/5zejDHsUB6 pic.twitter.com/QjMG4fQ8mQ

— New York Post Metro (@nypmetro) January 22, 2021