Detienen en Amsterdam a Tse Chi Lop, el “Chapo” de Asia

La policía de Países Bajos detuvo al presunto jefe de una de las bandas de narcotraficantes más grandes del mundo: Tse Chi Lop, quien es apodado el “Chapo” de Asia.

El ciudadano canadiense, nacido en China, es señalado como el jefe de la organización “The Company“, que domina un mercado de drogas ilegales de US$70.000 millones en Asia.

Catalogado como uno de los fugitivos más buscados del mundo, Tse fue detenido en el aeropuerto Schiphol, en Ámsterdam.

Australia ahora buscará su extradición para llevarlo a juicio.

