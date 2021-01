Carolina Sandoval se mueve con traje de baño de ‘triangulitos’ y le dicen ‘Gelatina andante’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La venezolana Carolina Sandoval sigue manteniendo lo que ya ha se vuelto una costumbre para la misma y es el salir en paños menores a hacer sus ‘En Vivo’ desde su cuenta de Instagram. Esta vez quiso hablarle a aquellos hijos que a veces no son muy justos con sus padres y, en ocasiones y hasta sin querer, los progenitores no reciben un trato cariñoso por parte de sus hijos.

Ciertamente, ‘La Venenosa’ es muy buena manejando temas familiares, pues tiene una hija adolescente y además vive con un núcleo familiar bastante completo. Esto la ha hecho hablar en base a sus experiencias, cosa que sus fieles admiradores le agradecen pues muchos se identifican con estos temas.

Sin embargo, los retractores de la exconductora del programa de Telemundo, Suelta de Mundo, le escribieron una buena tanda de críticas fuertes. La venezolana, una vez más, volvió a ignorar ese tipo de comentarios. Los mismos se vieron suscitados porque Carolina vistió un traje de baño de triangulitos muy pequeños arriba y abajo llevaba una especie de braga también como bañador.

“Que ordinaria la gelatina humana”, “Qué ridícula”, “Y para hacer esa reflexión tenías que salir desnuda???”, “Vulgaridad en toda su expresión”, “Muy corriente el espacio y sus palabras, no se diga la encueradera, para tratar el tema sobre los padres, que son sagrados”, “Dios mío haga video más constructivo no es salir desnudo respétese por Dios párese una mujer de la vida alegre”, “Ridícula siempre enseñando carne”, “Ay no, ya no me estas gustando como antes”, “Vulgaridad en toda su expresión” y “Muy corriente el espacio y sus palabras, no se diga la encueradera, para tratar el tema sobre los padres, que son sagrados”.

Aquí les dejamos el video para que ustedes saquen sus propias conclusiones.

