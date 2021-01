Cardi B asegura que se hace pruebas de Covid cuatro veces por semana

La cantante Cardi B ha vuelto a demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de hacer ingentes inversiones con tal de evitar que tanto ella como sus seres queridos, incluidos sus colaboradores profesionales más cercanos, se contagien del temido coronavirus, el cual ha provocado directa o indirectamente la muerte de más de 400.000 personas en Estados Unidos y, en general, la de más de dos millones de personas en todo el planeta.

Como ha confesado ella misma en su cuenta de Twitter, la estrella del hip hop desembolsa todas las semanas miles de dólares en la adquisición de las pruebas más fiables del mercado en lo que a la detección temprana de la enfermedad se refiere, las cuales, según su testimonio, tienen un coste de 250 dólares por unidad. En total, su familia y ella, así como su séquito más cercano, se someten a cuatro pruebas semanales para poder sortear la infección.

I get Covid tested bout 4 times a week. My glam and management gotta get tested as well. Everytime we get tested is about 250$ each.This is seriously a new business 🤦🏽‍♀️

— iamcardib (@iamcardib) January 26, 2021