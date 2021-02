Cuomo advierte a neoyorquinos quedarse en casa ante brutal nevada; cancelan decenas de vuelos

La tormenta de nieve de esta semana está catalogada como la peor en cinco años, con precipitación de dos pulgadas por hora, indicó el gobernador Andrew Cuomo, quien urgió a los neoyorquinos evitar salir de casa a menos que sea “indispensable”.

“Hemos declarado el estado de emergencia para la ciudad de Nueva York, Long Island y los suburbios del norte”, indicó el demócrata en la estación de radio 1010 Wins con Juliet Papa. “Este índice de nieve está proyectando dos pulgadas por hora, los arados no pueden seguir el ritmo de la nieve”.

Advirtió que al mediodía las líneas del metro y varias vías podrían estar cerradas, incluisa la autopista de Long Island, las carreteras que van hacia el norte.

“Puede ver cierres de Long Island Rail Road y Metro-North. Por lo tanto, no debe estar en la carretera a menos que realmente sea un trabajador esencial y necesite salir”, indicó.

El aeropuerto LaGuardia reportó la cancelación de tosos sus vuelos y pide a los viajeros contactar a sus aerolíneas para agendar otro vuelo.

All flight activity at #LGA has been suspended due to current weather conditions. Please contact your airline carrier for details on rebooking.

En el aeropuerto JFK prácticamente todos los vuelos fueron cancelados, aunque se espera nuevo aviso de las autoridades conforme avanza la tormenta.

There is currently 1 flight bound for New York area airports (JFK, LGA, EWR). Heavy snow and strong winds have lead to the cancellation of nearly all flights through at least the rest of the day.

