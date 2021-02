Feroz tormenta de nieve en NY obliga a autoridades a declarar emergencia y a cerrar 204 estaciones del Subway

El gobernador Andrew M. Cuomo declaró este lunes el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y en 44 condados en todo el valle de Hudson y Long Island, ante la más feroz tormenta de nieve registrada en los últimos cinco años, que podría causar inundaciones en las zonas costeras, corte de servicios eléctricos y peligros potenciales en las carreteras. Lo que sí es un hecho son las interrupciones en el servicio de Subway.

De las 472 estaciones del Metro solo quedaron operativas 268, tras cerrarse las que tienen servicio al aire libre, y el sistema de buses estaba a menos del 30% de sus rutas en los cinco condados, especialmente en El Bronx, Brooklyn y Queens.

La orden de las autoridades fueron muy clara: no se movilicen ni por el sistema de transporte público, ni por las carreteras, ni salgan de casa, sino es estrictamente necesario.

“Esta tormenta no es una broma y la principal preocupación en este momento es que la tasa esperada de nevadas de dos pulgadas por hora para este lunes, crea una situación extremadamente peligrosa en nuestras carreteras. Hemos pasado por esto antes y lo superaremos de nuevo “, dijo el Gobernador.

En la Gran Manzana el fenómeno climático de acuerdo con el Servicio de Meteorología Nacional (NWS) podría dejar entre 16 y 22 pulgadas de nieve, ante el registro desde la madrugada del domingo de 2 a 4 pulgadas de hielo por hora. Además, se registraron fuertes ráfagas de viento y alto oleaje en las costas.

Todas las estaciones del Subway “no subterráneas” fueron cerradas este lunes desde las 2 de la tarde. Los trenes expresos de las líneas A y C entre el Alto Manhattan y Brooklyn fueron suspendidos temporalmente. El impacto en el servicio de transporte masivo podría ser mayor en la medida que se acumule más nieve en la ciudad.

También la Autoridad de Transporte Metropolitana (MTA) a través de un comunicado exhortó a los neoyorquinos a mantenerse en sus hogares.

“Evite viajar si pueden. Mantenerlo a usted y a nuestros empleados seguros es nuestro principal objetivo. Se esperan muchos cambios en todas las rutas. Si no está en casa, vuelva lo antes posible. Que sea solo una emergencia de salud o causa mayor lo que lo obligue a moverse”, especificó la agencia de transporte.

Marío Peloquín, director de Operaciones de la MTA aclaró que se cerrarban algunos servicios porque “nuestro objetivo no es tener un cliente o un tren varados ”.

Entre tanto, el alcalde de Blasio reiteró que la ciudad se mantiene en emergencia y eso implica restricciones de viajes para los neoyorquinos con trabajos no esenciales, la suspensión de actividades en los edificios escolares y sus programas alimenticios, además la prohibición del servicio exterior en restaurantes.

Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 fueron canceladas y se exhortó a quienes tenían citas entre lunes y martes a conectar con sus proveedores para reprogramarlas para los días posteriores.

“Esta situación peligrosa nos obliga a tomar medidas hasta este martes, para que la menor cantidad de personas estén en las calles, especialmente nuestros niños y adultos mayores. De acuerdo a los reportes que recibamos iremos haciendo actualizaciones, pero es probable que el miércoles la ciudad empiece a incorporarse a la normalidad”, anunció De Blasio.

Los pronósticos de las autoridades del tiempo no descartan que esta potente tormenta sea un evento de larga duración, con nieve y poderosos vientos que se extiendan hacia el norte del Estado hasta el miércoles por la mañana, especialmente partes de North Country, Southern Tier y Central NY.

Los totales de nieve más altos se esperan en la ciudad de Nueva York y Long Island. Otras ubicaciones en la Región Capital, NY Central, Mohawk Valley y Southern Tier podrían seguir enfrentando el fenómeno hasta el miércoles por la mañana.

El Gobernador también emitió un aviso para los viajeros y quienes se desplazan entre los diferentes condados diariamente, pues es un hecho que montañas de hielo interrumpan o retrasen rutas del sistema Subway en la Gran Manzana, especialmente en los rieles que se desplazan sobre el suelo, así como el servicio en partes del tren de Long Island y Metro-North.

Además, varias carreteras importantes, incluida la autopista Long Island Expressway, la I-84 y otras, podrían enfrentar prohibiciones de viaje, si las tasas de nevadas continúan a dos a tres pulgadas por hora.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar 50 mph o más en Long Island, especialmente en el este de estas localidades, donde podrían ocurrir ráfagas de viento de 60 mph, mientras que muchos lugares en el norte del estado podrían ver ráfagas de viento de hasta 40 mph.

Es probable que la nieve que sopla y que se mueva reduzca la visibilidad y provoque condiciones de conducción peligrosas en algunos lugares.

La empresa de servicio eléctrico Con Edison desde el pasado domingo envió mensajes de texto a sus clientes para advertirle de posibles cortes en el servicio, como consecuencia de los fuertes vientos generados por la tormenta invernal.

Un portavoz de la empresa energética, Jamie McShane, informó que esta compañía de servicios ha contratado a 1,000 técnicos para responder a contingencias y restaurar el servicio en caso de fallas propias de eventos climáticos extremos como el que registra la Gran Manzana.

“Tenemos equipos para responder rápidamente, pero instamos a las personas a mantenerse alejadas de cables eléctricos caídos”, recordó McShane.

Hasta el cierre de esta edición no se había reportado grandes emergencias ni contingencias en la ciudad de Nueva York, aunque sí breves cortes eléctricos en algunos vecindarios.

Starting at 2pm, all outdoor subway stations will be closed because of the snow storm. Please head home now if you are out. Check the map at this link to see our underground-only service: https://t.co/PaiHHx8jJV

@ or DM us anytime for assistance. Stay safe and stay warm. pic.twitter.com/VfmxKmM5mO

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) February 1, 2021