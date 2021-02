Andrew Yang, candidato a la alcaldía de Nueva York, da positivo de coronavirus

El candidato a la alcaldía de Nueva York y exaspirante presidencial, Andrew Yang, ha dado positivo de coronavirus, informó el empresario en su cuenta de Twitter.

Yang aseguró que tiene “síntomas leves” y que se encuentra “bien y con buen ánimo”

“He dado positivo en una prueba rápida de covid. Estoy sintiendo síntomas leves, pero me encuentro bien y con buen ánimo”, dijo el aspirante a sustituir a Bill de Blasio a la cabeza del consistorio neoyorquino.

After testing negative as recently as this weekend, I have taken a positive COVID rapid test. I'm experiencing mild symptoms, but am otherwise feeling well & in good spirits. I'm quarantining & adhering to public health guidelines until I can get back out on the campaign trail.👍

— Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) February 2, 2021