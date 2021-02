Fernando Mateo anuncia candidatura para ser el primer alcalde latino inmigrante de Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La carrera política por la Alcaldía de Nueva York para saber quien sucederá en el cargo a Bill de Blasio, cuyas primarias se celebrarán el próximo 22 de junio, ahora tiene otro rostro latino.

Fernando Mateo, reconocido activista por los derechos de los bodegueros y taxistas de la Gran Manzana, quien llegó a la ciudad de Nueva York cuando tenía 2 años, procedente de República Dominicana, anunció este miércoles, en una conferencia de prensa en Washington Heights, que se lanzará a la contienda por la Alcaldía.

El vocero de organizaciones como Hispanics Across America, the New York State Federation of Taxi Drivers and United Bodegas of America, buscará la nominación por el partido Republicano, donde posiblemente se enfrente en las primarias al fundador de los Angeles Guardianes, Curtis Sliwa, y a la financiera Sara Tirschwell.

Y aunque se declara como un “republicano urbano”, en su anuncio Mateo, de 63 años, dijo que pretende unir a los neoyorquinos de todas las filiaciones políticas y hacer historia al ser el primer inmigrante latino en llevar las riendas de la ciudad de Nueva York.

“Esto no se trata de partidos políticos. No se trata de demócratas, republicanos, liberales, sino de ustedes, de la gente. Van a ver conmigo en estas elecciones energía y pasión. Yo voy a ponerle la sal y la pimienta a esta campaña”, dijo el pre-candidato en medio de decenas de simpatizantes. “Vamos a arreglar a Nueva York, porque la ciudad está fracturada”.

El dominicano aseguró que a pesar de no ser político ni gustarle la política, decidió dar el paso adelante y lanzarse por la silla de la Alcaldía al ver que las figuras políticas que están en el panorama de la ciudad, están ignorando a las comunidades de trabajadores, a los inmigrantes y a los pequeños negocios, que calificó como la fibra de Nueva York.

“Nunca me imaginé estar parado aquí anunciando que voy a ser candidato a la Alcaldía. Nunca se me cruzó por la mente. No soy político ni me gusta la política, porque a los políticos no les importa la gente, porque no saben lo que es pararse a las 5:00 o 6:00 de la mañana a trabajar por la ciudad (…) Ellos saben como pelear en el ring de la política, pero yo sé pelear en los asuntos de la calle”, mencionó el republicano, lanzando duras críticas a medidas legislativas que se han promovido desde el Concejo Municipal. “Nueva York necesita a alguien que haya crecido aquí. No necesitamos a personas que hacen leyes que están destruyendo a nuestros negocios.

Merecemos un respiro en los impuestos, proteger a los negocios que crean trabajos. Por eso cuando sea Alcalde voy a poner todo en su sitio”.

Mateo dijo también que Nueva York está viviendo el peor momento en los últimos 30 años, con el “crimen fuera de control”, por lo que prometió de llegar a ser Alcalde cambiar la reforma de fianzas, que según destacó ha puesto en peligro la tranquilidad de la ciudad y abogar para que la policía “sea respetada”.

El pre-candidato político destacó además que está interesado en que los ricos regresen a la ciudad a hacer negocios, lo que generaría beneficios para todos, según acotó. “Queremos aquí a quienes quieran invertir en negocios… un gobierno que trabaje con los ricos es exitoso”.

Tras las primarias de junio próximo, las elecciones generales por la Alcaldía, donde hay otros candidatos por el partido demócrata de origen latino, pero no nacidos fuera del país, como el concejal Carlos Menchaca y la activista Dianne Morales, se realizarán el 2 de noviembre.

Otros aspirantes al puesto son, entre otros, el contralor Scott Stringer, el presidente de El Bronx, Eric Adams, la excomisionada Kathryn García, Shaun Donovan y el exprecandidato presidencial Andrew Yang.