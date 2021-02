Los CDC, más duros: exigen con fuerza el uso de mascarillas en las aerolíneas y en el transporte público

A partir de la noche del lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) emitieron una nueva orden de uso de mascarillas que redobla la orden ejecutiva del presidente Biden del 21 de enero que exige que todas las personas que viajen dentro del país en aviones, trenes y cualquier medio de transporte deberán llevar el rostro cubierto durante la actual pandemia de COVID-19.

Tanto los pasajeros como los operadores del transporte deberán obedecer el mandato y usar mascarillas en trenes autobuses, en el metro, aviones, barcos, taxis, carros de uso compartido y otros medios de transporte.

El objetivo es proteger a la población y proporcionar confianza de que se puede volver a viajar con seguridad “incluso durante la pandemia”, según Marty Cetron, director de la división de migración y cuarentena de los CDC, según informó el sitio MarketWatch.

Diversos estudios han demostrado que el uso de mascarillas ayuda a reducir la transmisión de la COVID-19 al contener las gotas respiratorias que se emiten cuando las personas hablan o respiran.

La nueva orden se produce cuando el país registró hasta el 31 de enero más de 111,000 nuevos casos de COVID-19 y están surgiendo nuevas formas de transmisión del virus en varios estados.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo que es posible que las autoridades sanitarias federales recomienden pronto el uso de “doble mascarilla”, de manera concreta, el uso de un cubrebocas de tela colocado sobre una mascarilla médica en un esfuerzo por prevenir la propagación del coronavirus.

En declaraciones al periódico The Washington Post el Dr. Anthony Fauci reiteró que los investigadores de los CDC están estudiando este asunto, y señaló que se necesitan más datos antes de tomar una decisión.

“Es posible que los CDC recomienden dos mascarillas. En las conversaciones que mantuve ayer con mis colegas de los CDC están estudiando si dos mascarillas podrían ser mejores que una, lo cual es de sentido común, y la razón por la que no lo recomiendan en este momento es que se trata de una decisión basada en la ciencia. Así que esa es la razón por la que van a estudiar esta cuestión en particular”, dijo Fauci.

