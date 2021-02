Juan José Origel da la cara y cuenta cómo logró ser vacunado contra Covid-19 en EE. UU.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El famoso presentador Juan José Origel dio la cara en un programa de revista matutino de México para hablar de la polémica que surgió por presumir su vacunación en un país ajeno, y frente a las cámaras explicó cómo fue que consiguió la dosis contra Covid-19.

Primero contó que cuando llegó la pandemia sintió miedo de contraer el virus: “Tenía miedo. Me encerré. La gente joven la libra, pero a nosotros, a esta edad, no la libramos. Yo vivía con el pánico de que me pasara”.

Luego, continuó revelando cuál fue el proceso que siguió para hacerse acreedor a la primera dosis de la vacuna: “Yo llego a Miami, como turista, y me dicen ahí: ‘Oye, ¿por qué no aplicas para ver si te toca la vacuna?’ y me tocó la suerte”, explicó el conductor.

“Me citan a las 3 de la tarde en un zoológico y no había ni un coche, yo llevaba chofer porque yo no tengo ni licencia para manejar, porque muchas veces allá te la piden. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, lo vieron, me pusieron la vacuna. La vida me cambió”, mencionó en el matutino.

Además, aseguró que no ha recibido ninguna indicación de las autoridades de Norteamérica, por lo que aún espera la aplicación de su segunda dosis: “Yo estoy esperando a que me hablen (…) Yo espero en Dios que sí me la pongan, ahora que las cosas están cambiando, era en 20 días, más o menos”, explicó a los conductores del programa.

Cabe mencionar que esta polémica escaló hasta la prensa internacional, donde se destacó la inconformidad de la comunidad de los Estados Unidos porque se colocó una vacuna a un turista extranjero y no a los mismos ciudadanos.

