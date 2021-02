‘Sex and the city’ abordará tema del Covid-19 en su regreso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A principios de este año se anunció que estará de vuelta la icónica serie ‘Sex and the City’, a través del nuevo título ‘And Just Like That’, que contará con 10 episodios, cada uno de media hora; y Sarah Jessica Parker ofreció algunos indicios sobre con qué se van a encontrar los fans de la serie donde no aparecerá Kim Cattrall.

En declaraciones para la revista ‘Vanity Fair’, Sarah aseguró que el regreso de las neoyorquinas se verá atravesado por la pandemia de Covid-19 debido a que fue un evento tan trascendental en la ‘gran manzana’, el programa abordará la problemática sanitaria de la ciudad.

“Obviamente será parte de la historia, porque esa es la ciudad en la que viven los personajes. Hablará de cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen. Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo”, dijo en entrevista.

Además, contó que ella misma está llena de preguntas sobre dónde y cómo están los personajes ahora que tienen 50 años: “¿Cuál es su relación con las redes sociales? ¿Cómo es su vida? Para Carrie, que no tiene familia más allá de sus amistades, ¿dónde está ella profesionalmente? ¿Cómo han afectado todos estos cambios políticos a su trabajo? ¿Sigue escribiendo una columna? ¿O tiene un podcast? ¿Qué significa la moda para ella ahora? ¿Cómo han cambiado o no las amistades y cómo ha crecido su círculo social?”, expresó Sarah.

Después de todo, la serie se volvió famosa no solo por el estilo de sus personajes, sino también por su análisis en las relaciones modernas y ese ha sido uno de los retos que los creadores tuvieron que enfrentar para integrar el tema del coronavirus y el confinamiento a la trama.

