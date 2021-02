Qué combinaciones de frutas podrían ser fatales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todos conocemos a personas por las que sentimos empatía, son nuestros amigos y seres queridos, con los que compartimos momentos muy agradables. Por otro lado, siempre existe alguna persona con la que no tenemos muy buena relación, incluso puede llegarse a dar el caso de enemistades que dan origen a situaciones muy incómodas, peleas o incidentes qué lamentar.

Pues lo mismo pasa con las frutas, hay algunas que son amigas y otras que no pueden estar en el mismo plato. También hay algunos otros alimentos que por más que tengan sus respectivas cualidades, no la llevan bien con alguna fruta en particular. Tanto en el ámbito culinario como en el social hay buenas y malas combinaciones, de las que deberíamos estar alertas.

Tipos de frutas

Hay más de una forma de clasificar las frutas, una de las más comunes y sencilla de aplicar es la que se basa en su acidez. De acuerdo a ésta se clasifican en ácidas, semiácidas, dulces y neutras.

Ácidas: carambola, frambuesa, guayaba, kiwano, kiwi, limón, algunos tipos de manzana, naranja, piña, pomelo, tamarindo, uvas, bayas y moras.

Semiácidas: fresa, guayaba, lima, malanga, mandarina, mango, marañón, melocotón, membrillo, nectarina, sagú, tomate y yaca.

Dulces: albaricoque, cereza, chirimoya, ciruela, dátiles, fruta de la pasión, granada, granadilla, grosella, guayaba, guanábana, higo, melón, níspero, papaya, paraguayo, pera, pitahaya, plátano, uvas, sandía y zapote.

Neutras: aguacate, almendra, avellana, cacao, castaña, coco, corozo, nueces de macadamia, maní y la nuez.

De acuerdo a esta división, no se recomienda mezclar todos los tipos de frutas al mismo tiempo y en la medida de lo posible no combinar los extremos, lo que significa no comer al mismo tiempo ácidas y dulces.

Combinaciones peligrosas

Por otra parte, existen combinaciones específicas que es necesario conocer para evitar, pues sus consecuencias a mediano y largo plazo pueden ser graves para nuestra salud.