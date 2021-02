Las tragedias no paran en los Himalaya: otro alpinista murió al tratar de hacer el ascenso invernal al K2

El montañista búlgaro Atanas Georgiev Skatov murió este viernes durante su expedición en la montaña K2 tras sufrir un accidente. Esto supone la segunda muerte de la misión invernal tras el fallecimiento, a mediados de enero, del español Sergi Mingote.

Skatov “sufrió una caída en el campamento tres, a 7,528 metros mientras regresaba al campamento base debido a la rotura de la cuerda de seguridad”, informó en un comunicado el portavoz del Club Alpino de Pakistán, Karrar Haidri.

El cadáver fue recuperado por el Ejército paquistaní y fue trasladado en helicóptero a la localidad de Skardu, añadió Haidri.

#K2winter2021 #k2winterexpedition2021 Atanas Georgiev Skatov fell down from Camp#3 while coming back to Base Camp due to rope broken, His body is still missing & 1 sherpa team is onway to search . pic.twitter.com/jABUt2ltaE

El accidente ocurrió mientras Skatov “cambiaba de una cuerda de seguridad a otra”, explicó en su cuenta en Facebook Chhang Dawa Sherpa, líder de la expedición y miembro del equipo de Seven Summit, la compañía organizadora de la expedición.

Sherpa aseguró que la caída se debió “algunos errores cometidos en la escalada”, al tiempo que aseguró que las cuerdas habían sido reemplazadas por material nuevo, descartando que este haya sido el motivo del accidente.

“Atanas, un buen amigo mío, que escaló diez picos de 8.000 metros, fue un miembro muy apreciado por todos los demás miembros de la expedición. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Hoy perdimos a un gran amigo de la montaña”, agregó el montañista nepalí.

Atanas Georgiev #Skatov from #Bulgaria fell down from Camp#3 (24700 ft)while coming back to Base Camp due to breakage of safety rope. His dead body recovered from Advance Base Camp (18000 ft) by Army hels & Shifted to #Skardu at about 1600 hrs on 5 Feb 2021@UMountaineer pic.twitter.com/IOmiSMZew9

— Ahsan_11 (@AAhsan11) February 5, 2021