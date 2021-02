Algunos demócratas rechazan plan para que cheque de estímulo aplique a quienes ganan $50,000 o menos

Llegar a un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para reducir el nivel de ingresos para elegibilidad del tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares que propone la Administración Biden como parte del nuevo paquete de rescate económico de $1.9 billones no será tan sencillo.

Lo anterior responde a que no solo los republicanos tienen su propia idea sobre hasta dónde deben limitarse los montos para que individuos y familias sean acreedoras del pago completo.

Algunos demócratas también tienen su propia propuesta y no va en la línea de lo que, a juzgar por los reportes disponibles al momento, prefiere la Casa Blanca.

Diez senadores republicanos que se reunieron con Biden esta semana indicaron que lo ideal sería otorgar el pago completo del tercer cheque a individuos con ingresos anuales máximos de $40,000 y $80, 000 en el caso de las parejas que declaran impuestos conjuntamente.

Pero un reporte del Washington Post apunta a que la anterior no es precisamente la intención del presidente y su equipo.

Según el informe del rotativo, la Administración Biden contempla elevar las cifras anteriores a $50,000 y $100,000, respectivamente.

Lo anterior, sin embargo, tampoco satisface a influyentes legisladores, incluso del propio partido de Biden.

Alexandria Ocasio-Cortez, la representante de Nueva York, ya manifestó su oposición a que se reduzcan los umbrales.

“Si los demócratas conservadores del Senado instituyen umbrales de ingresos más bajos en la próxima ronda de cheques, eso potencialmente significaría que la primera ronda de cheques bajo Trump ayudó a más personas que la primera ronda de Biden. ¿Queremos hacer eso? ¿No? Pues dejen de jugar y solo ayuden a la gente”, lee un tuit este viernes de Ocasio- Cortez ligada al ala más progresista del Partido.

If conservative Senate Dems institute a lower income threshold in the next round of checks, that could potentially mean the first round of checks under Trump help more people than the first round under Biden.

Do we want to do that? No? Then let’s stop playing & just help people.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 5, 2021