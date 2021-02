Apatía y desinformación entre ecuatorianos de Nueva York habilitados para votar en elecciones generales de su país

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pocas horas de las Elecciones Generales de Ecuador 2021, centenares de ciudadanos de este país residenciados en Nueva York y habilitados para votar desde el exterior, buscaban información de cómo y dónde podían ejercer su derecho este domingo, ante algunos cambios e imprecisiones que surgieron para determinar la ubicación de los centros de votación.

El trabajador de la construcción ecuatoriano Juan Tito, residenciado en Queens desde hace 17 años, con muchas ganas de participar, acudió a último minuto a la sede consular de su país en Long Island City, en donde pudo determinar que estaba empadronado para sufragar en uno de los dos centros que se instalarán en la Gran Manzana.

Más de 40 mil ecuatorianos están registrados en el estado de Nueva York, para escoger a un nuevo Presidente, a miembros de la Asamblea Nacional y además dos representantes legislativos de los inmigrantes que viven en Estados Unidos y Canadá.

“Me informaron que con el número de mi cédula, lo ponía en una página web y allí me indicaba. Ya he chequeado y me corresponde votar en Queens. Yo sí lo voy hacer es mi deber ciudadano. Independientemente de que tenga mi vida aquí, quisiera un mejor futuro para mis familiares que se quedaron allá”, comentó Tito, apenas uno de los 410,000 ecuatorianos que están habilitados para votar en 43 países.

Ecos de campaña electoral

Según cifras del censo de 2010, son 266 mil los ecuatorianos establecidos en Nueva York, y aunque no hay registros demográficos precisos todo apunta a que los vecindarios de Corona y Jackson Heights en Queens es uno de los hogares más importantes de esta comunidad. Allí, esta semana, en la siempre convulsionada Avenida Rooselvet se observaron algunos ecos de la campaña electoral de la nación andina.

El pasado miércoles, cerca de la estación 82 Street del Subway en la “Rooselvet”, la americo-ecuatoriana Gloria Reyes gritaba a sus connacionales que vencieran la apatía y salieran a votar el domingo “por un cambio”.

En estos comicios compiten 16 aspirantes presidenciales, de los cuales solo tres tienen posibilidades numéricas de llegar a la presidencia o, al menos, a una segunda vuelta, de acuerdo con los cálculos del diario The New York Times: el conservador Guillermo Lasso, el izquierdista Andrés Arauz considerado el candidato del ex presidente Rafael Correa y Yaku Pérez, el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano. Las otras candidaturas no superan el 2 por ciento de la intención del voto.

“Hasta nuestros nietos están endeudados. En los últimos años, de lo único que sabemos es de corrupción. Nos han ofrecido el oro y el moro. La verdad es que la gente en mi país está más pobre. Un 45% de nuestra población depende de las remesas que enviamos quienes vivimos en el exterior. Yo estoy segura que se votará por un cambio de rumbo. Nuestra gente quiere es trabajo y oportunidades. No un pan para hoy, para mañana pasar hambre”, expresó eufórica Reyes, luego de 32 años viviendo en la Gran Manzana. Y quien abiertamente hacía campaña por la opción de Guillermo Lasso.

En la misma acera, Guillermo Zambrano, un taxista de 60 años nacido en Manta y residenciado en Jackson Heights desde 1985, se quejó que aunque pensaba que votaría en Queens “extrañamente” fue movido al centro electoral de El Bronx.

“A pesar de todas las confusiones igual iré a votar. Será la segunda vez que lo haga aquí en la ciudad. Y lo haré por el candidato de Rafael Correa. Su gobierno fue uno de los que más ayudó a los pobres. No hay forma que nadie me pueda decir lo contrario. Ahora, estamos en un retroceso absoluto en mi país. Aquí en Nueva York todos los ecuatorianos están en lo suyo, pero ojalá se animen a dar su opinión”, acotó el conductor.

Apatía histórica

Con base a los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la institución rectora de los procesos electorales en Ecuador, en los últimos cuatro procesos electorales la abstención de los sufragantes habilitados en el exterior supera el 50%, en algunos procesos inclusive el 75%. De los registros se deriva que la apatía aumenta para quienes están a más de dos horas de un centro electoral.

Tal es el caso de Patricia Vargas, una trabajadora doméstica de 40 años, que vive en East Hampton en Long Island. En su caso para moverse a Patchoge, su centro electoral más cercano, requiere más de una hora.

“Mi hijo me ayudó a chequear y puedo votar el domingo en ese centro electoral. Todavía no estoy segura. En mi caso, sería mi esposo y mi mamá. Tres votos. No tengo mucha información de este proceso. Ni siquiera sé quienes son los candidatos”, reconoció la inmigrante.

Quien sí está segura de cuál es su posición sobre esta jornada es la jubilada María Loja, quien a las puertas del Consulado de Ecuador en Queens, cuando buscaba información sobre otros trámites, aseguró que no tiene “el menor interés” en esta cita comicial.

“De verdad es que todos son iguales. ¡Todos sin excepción! llegan al gobierno y lo que hacen es llenarse sus bolsillos. Mientras nosotros tenemos que ver a un país que está destruido por la pandemia y hasta el hambre. Es muy decepcionante” aseveró María quien llegó a la Gran Manzana en 1994.

También Nieves Belecele, con dos años en Nueva York, asegura que no tiene ninguna información sobre este proceso electoral, reconoce no haber seguido la campaña electoral y no tener mayores datos sobre la jornada.

“Desconozco si puedo votar o estoy empadronada. Lamentablemente te involucras tanto en tu trabajo que te olvidas de muchas cosas. Me recordé de ese tema porque vine a otros trámites aquí al consulado, pero igual no conozco nada de las opciones que tenemos. Solo escuché que no era bueno que siguiera la izquierda gobernando“, reaccionó la joven inmigrante.

Elecciones atípicas

Por su parte, Carlos Martínez, cónsul encargado del Ecuador en Nueva York, informó que esa instancia diplomática junto con las autoridades locales, han generado un plan para proteger a los ecuatorianos durante las elecciones de este 07 de febrero de 2021, ante los riesgos que sigue implicando el COVID-19.

Se sugiere que los electores asistan a votar solos, usen mascarillas de manera obligatoria y su propio bolígrafo.

“Se han generado las condiciones para tener un proceso electoral seguro, ordenado y organizado que es lo que corresponde en esta época de pandemia”, subrayó el representante consular en un comunicado.

Como Consulado habían definido cuatro recintos electorales, tomando en cuenta que Nueva York cuenta con cuatro zonas electorales, pero lamentablemente a finales de la semana pasada uno de estos recintos negó el uso de sus instalaciones.

Pese a ello, han podido hacer un acercamiento rápido con el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (DOE) y es por eso ya están listos en términos de recintos electorales.

Sin embargo, en las cuentas de redes sociales de este consulado persisten las quejas de quienes fueron ubicados en centros de votación lejos de sus sitios de residencia.

Por citar solo un ejemplo, Noemi Torres reclamaba que estaba “mal organizado los lugares de votación. Hay gente que vive en Brooklyn y Queens y tiene que ir a votar a El Bronx. !No es justo!”.

Las 4 ubicaciones para votar en NY

El Bronx: Mott Haven Educational Campus, 730 Concourse Village, NY, 10451

Mott Haven Educational Campus, 730 Concourse Village, NY, 10451 Queens: John Brown High School. 63-25 Main St, NY, 11367

John Brown High School. 63-25 Main St, NY, 11367 Peelskill: Peekskill Senior Center 4 Nelson Ave. Peekskill, NY 10566

Peekskill Senior Center 4 Nelson Ave. Peekskill, NY 10566 Patchoghe: Knights of Columbus Hall 38 W. First St., Patchogue, NY 11772

Diáspora ecuatoriana a las urnas:

9,75% del total de los ecuatorianos autorizados para votar en el exterior viven en Nueva York.

del total de los ecuatorianos autorizados para votar en el exterior viven en Nueva York. 118,852 ecuatorianos votaron en las últimas elecciones seccionales en el 2019, en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá.

votaron en las últimas elecciones seccionales en el 2019, en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. 137 miembros de la Asamblea Nacional se escogerán este domingo en la nación suramericana y seis del Parlamento Andino.

se escogerán este domingo en la nación suramericana y seis del Parlamento Andino. 11 candidatos de Nueva York compiten por ocupar dos curules en la Asamblea Nacional que representarán a l os ecuatorianos de la diáspora residenciados en Estados Unidos y Canadá.

compiten por ocupar dos curules en la Asamblea Nacional que representarán a l residenciados en Estados Unidos y Canadá. 62 % del padrón electoral de los ecuatorianos que votan en el extranjero se encuentra en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía; el 31 % en Estados Unidos y Canadá y el 7 % en América Latina, el Caribe y África, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación andina.

de los ecuatorianos que votan en el extranjero se encuentra en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía; el y Canadá y el 7 % en América Latina, el Caribe y África, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación andina. 101 zonas electorales del exterior, para los comicios en donde están empadronados 410 239 ecuatorianos residentes en 40 países.

