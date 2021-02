VIDEO: Ladrón comete robo en el tráfico de San Francisco con asombrosa rapidez

Uno de los robos más descarados de este 2021 quedó captado en video cuando un individuo aprovechó el tráfico lento para bajar de un auto y romper el cristal trasero de otro vehículo, extrayendo una bolsa. El incidente ocurrió el viernes en San Francisco.

En el video se aprecia cuando en la entrada a una rampa del Freeway I-80 en San Francisco, un auto Honda color oscuro sigue de cerca a un Prius color gris y al detenerse el tráfico un hombre con una capucha sale del auto y con asombrosa rapidez rompe el cristal y se lleva el botín, que resultó ser valioso equipo fotográfico.

Cuando la pareja que iba en el Prius reaccionó, los ladrones ya habían huido en otra dirección en un robo francamente ejecutado a la perfección.

ROBBED WHILE DRIVING: Ben & Masha, real estate photographers noticed someone was following them near the on-ramp heading east on I-80

WATCH: their window gets smashed & suspects take $7K in photo equipment.

Tesla driver Alex caught it all camera. https://t.co/dfdfCRywJ7 pic.twitter.com/YyCz8Jg00B

— Dion Lim (@DionLimTV) February 6, 2021