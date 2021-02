Siguen interesados en “La Pulga”: Manchester City maneja bajo perfil para fichar a Lionel Messi

Lionel Messi podría salir gratis del Barcelona el próximo verano si así lo desea, por tanto, diversos clubes del mundo continúan moviendo sus piezas para intentar ficharlo, siendo el PSG uno de los más interesados, aunque el Manchester City no quita el dedo del renglón, ya que fuentes cercanas al club revelaron a ESPN que sólo están aguardando el mejor momento para ver si logran un trato.

De acuerdo a lo publicado por la cadena deportiva, el interés de la directiva de los citizens por Leo Messi no se ha apagado, es sólo que están trabajando en silencio y esperando en las sombras a que el tiempo corra y, en marzo o abril, tantear las posibilidades reales de conseguir su fichaje.

Cabe recordar que desde el verano pasado Pep Guardiola, el DT del equipo inglés llamó por teléfono a Messi para discutir el proyecto y, aunque el fichaje no se concretó en el 2020, desde entonces hay contacto frecuente entre el City y el entorno del futbolista del Barcelona.

