Demócratas no quieren que cheque de estímulo de $1,400 de Biden alcance a menos gente que el de Trump

Algunos legisladores demócratas del ala más progresista del Partido y el independiente Bernie Sanders se resisten a respaldar un tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares si el pago completo solo aplica a quienes ganen $50,000, y $100,000, en el caso de parejas.

Por ejemplo, el senador Sanders ha insistido en los pasados días en que el nivel de ingresos para otorgar el tercer pago de estímulo debe mantenerse en los mismos umbrales que aplicaron en las dos leyes anteriores que otorgaron $1,200 y $600 por individuo, respectivamente.

“Es absurdo que los demócratas piensen que debemos decirle a un trabajador que gana $52,000 al año que es “muy rico” y no pueden recibir el beneficio completo de $2,000 que se les prometió. No me hace sentido a mí, tampoco pienso que a los estadounidenses”, lee un tuit del social democrático este domingo.

It is absurd that some Democrats think we should tell a worker making $52,000 a year that they are "too rich" and cannot get the full $2000 benefit we promised. It makes no sense to me, nor do I think it makes sense to the American people. pic.twitter.com/aksYr44pI7

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 7, 2021