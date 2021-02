Niña muere al ser arrastrada en autopista durante robo de vehículo en Kansas

Una niña de 13 años falleció el fin de semana durante un robo de vehículo en Wichita, Kansas.

La Policía dijo que Briana Ibarra fue arrastrada en una autopista al quedar atrapada por el cinturón de seguridad cuando intentó escapar en un hecho registrado este sábado. Las autoridades arrestaron a Kevin Palmer, de 34 años, por el hecho y lo acusaron de asesinato por la muerte de la menor.

De acuerdo con lo recogido por medios locales, Palmer entró al vehículo, un SUV, cuando los padres bajaron para recoger comida de un restaurante. El auto estaba encendido.

Meet Brianna Ibarra, the 13 year old Wichita girl dragged to death over the weekend. Her sister says she was "weird in her own way that made her a beautiful soul." Hear more of what her family has to say and how you can help in this terrible time on #kakenews at 6. pic.twitter.com/MNGWWqOoIv

Policías creen que la menor intentó salir del vehículo, pero se enredó con el cinturón de seguridad. El delincuente la arrastró por varias millas hasta que se detuvo. Un testigo de los hechos siguió al auto y llamó al 911. El sospechosof ue atrapado cuando intentó huir a pie.

La niña fue declarara muerta en la escena.

“Es el caso más triste que he visto en mis 28 años como policía”, dijo el jefe de Policía Gordon Ramsay.

Kansas teen who was dragged for several miles after jumping from her family’s SUV in bid to escape carjacker identified

Brianna Ibarra tried to jump out of the Ford Escape, but got tangled up in the seat belt and was instead dragged along the street.https://t.co/dV69fGDJcW

— New York Daily News (@NYDailyNews) February 9, 2021