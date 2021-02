‘Se abusó de mí física y psicológicamente todos los días’ Paris Hilton hace fuertes declaraciones del internado donde estudió

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La socialité Paris Hilton no ha dudado en aparecer ante el juez para ofrecer un sobrecogedor testimonio ligado a los años de abuso continuado que sufrió en un internado del estado de Utah: todo ello en el marco de un proceso judicial que se ha abierto precisamente para explorar el alcance de las negligencias y prácticas vejatorias del sistema educativo que han llevado a tantos niños, y durante décadas, a vivir auténticas pesadillas que han desembocado en graves traumas psicológicos.

La heredera del imperio hotelero Hilton no se ha mordido la lengua a la hora de transmitir el miedo y el sufrimiento que todavía siente cuando rememora sus experiencias en el citado colegio, una etapa en la que fue “maltratada” de forma sistemática tanto física como emocionalmente. Asimismo, Paris ha revelado que en la llamada Provo Canyon School le obligaban a tomar medicación que la dejaba “exhausta y aturdida”, además de asegurar que hubo una época concreta, once meses, en la que no vio la luz del sol y ni siquiera pudo respirar “aire fresco”.

“Se me maltrataba verbal, mental y físicamente de forma diaria. Se me aisló del mundo exterior y me despojaron de todos mis derechos humanos. Sin diagnóstico de ninguna clase, se me obligaba a consumir medicación que me dejaba exhausta y aturdida. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante once meses seguidos. Ni siquiera contaba con un mínimo de privacidad, se nos vigilaba en el cuarto de baño y hasta en la ducha”, ha explicado ante el magistrado que gestiona tan impactante caso.

La antigua estrella de la telerrealidad ha querido denunciar abiertamente estás terribles dinámicas para, en sus propias palabras, dar voz a los miles de niños y niñas que, como ella en el pasado, han sufrido y en algunos casos siguen padeciendo esta lacra, que afecta a unas entidades asociadas a las capas más acaudaladas y favorecidas de la sociedad estadounidense. “Esta es una prueba de que el dinero no te protege necesariamente contra el abuso. Cuento mi historia para representar a tantos niños que han vivido lo mismo que yo. No pretendo dar pena, sino señalar a aquellos que financian y administran estos programas”, ha asegurado en su conmovedora intervención.

