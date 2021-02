Estadios podrán abrir para juegos y conciertos al 10% de capacidad desde el 23 de febrero en Nueva York

Los estadios en Nueva York con espacio para más de 10 mil personas pueden reabrir limitados al 10% a partir del 23 de febrero, para eventos musicales y deportivos, anunció hoy el gobernador Andrew Cuomo.

Además, los asistentes deben tener una prueba de PCR negativa hecha dentro de las 72 horas previas. Una vez admitidos, tendrán que usar cubiertas para la cara, cumplir el distanciamiento social y sentarse en los asientos asignados.

“Las pruebas para mí son clave”, recalcó el gobernador Cuomo. Los planes de eventos deben ser aprobados por el Departamento de Salud del estado y la medida incluye actividades de hockey, baloncesto, fútbol, ​​​​béisbol, música y otros programas.

“Cualquier otra persona que esté interesada debe hacérnoslo saber. Éste es un momento difícil en muchos, muchos niveles. Personal, emocional y económicamente, pero estamos encontrando el equilibrio y vamos a ser mejores”, afirmó Cuomo, citado por ABC News.

En la ciudad de Nueva York, el primer evento aprobado es el juego NBA de Brooklyn Nets contra Sacramento Kings en el Barclays Center, la noche del martes 23.

El lunes, Cuomo y el alcalde Bill de Blasio anunciaron planes separados para reactivar los espectáculos en vivo en Nueva York, actividad económica suspendida desde marzo pasado.

