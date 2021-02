Joven se quitó la vida pensando que debía $730,000 dólares en la app financiera Robinhood; familia inicia demanda

Alexander Kearns, un estudiante universitario de 20 años, se quitó la vida lanzándose a la vía del tren el verano pasado en Illinois. Tomó la trágica decisión después de consultar el balance de su cuenta de la plataforma financiera Robinhood: mostraba un saldo negativo de 730,000 dólares. Pero era un error. Sus padres han demandado a la empresa de inversiones bursátiles por negligencia.

La familia acusa a la compañía californiana de atraer a inversionistas inexpertos como Alexander, que asumen grandes riesgos económicos sin el asesoramiento y la orientación adecuados.

“Robinhood construyó su plataforma comercial para parecerse mucho a un videojuego, atraer a jóvenes y minimizar la apariencia de riesgo en el mundo real”, se lee en la demanda presentada el lunes en California por los padres de Kearns, Dan y Dorothy, y por su hermana Sydney.

La denuncia presentada por la familia de Illinois también acusa a la empresa, fundada en 2015, de provocar estrés emocional y de prácticas comerciales injustas. “La comunicación de Robinhood fue completamente engañosa porque Alex no debía dinero”, afirma la demanda.

Esos riesgos se han disparado aún más con el incidente de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop, que fue catapultada en los mercados financieros por una red de usuarios concertados en la web de noticias Reddit.

Robinhood comunicó que ha realizado una serie de mejoras que incluyen brindar orientación para ayudar a los clientes o soporte de voz en vivo.

“Estamos devastados por la muerte de Alex Kearns. Seguimos comprometidos con hacer de Robinhood un lugar para aprender e invertir de manera responsable”, señaló.

All of us are heartbroken by the recent death of Robinhood customer Alex Kearns. Read a note from our founders about actions we’re taking across eligibility, educational resources, and our user interface. https://t.co/9CA0kT8OCK pic.twitter.com/7zqDcK1EPN

This news has been devastating for me and everyone at Robinhood. We are committed to providing a safe and accessible platform to democratize finance for all, and we are taking several steps to improve the clarity and quality of our options product.https://t.co/KOCREu8rZk

— VLAD (@vladtenev) June 19, 2020