Tragedia en paseo de amigas: adolescente muere en accidente vial en Nueva Jersey

Un paseo se volvió tragedia cuando una adolescente murió y su amiga sigue en estado grave en un hospital de Nueva Jersey.

Gianna Palmieri (16) y su amiga Kaitlyn Edwards, quien estaba al volante de un Toyota XB 2006, regresaban a casa de un paseo para comer de yogurt helado alrededor de las 10:00 p.m. en Little Egg Harbor (NJ), el 30 de enero.

Otro conductor, Michael Pillarella (26), chocó su Hyundai Elantra 2017 contra las jóvenes cuando no pudo sortear una curva en la carretera, según el fiscal del condado Ocean, Bradley Billhimer.

Las dos amigas heridas fueron trasladadas en avión al Jersey Shore University Medical Center en Neptune con lesiones potencialmente mortales. Palmieri murió el martes 9 de febrero, después de luchar por su vida durante más de una semana, y sólo cuatro días antes de cumplir 17 años.

Su amiga Edwards permanece en estado crítico. “Ésta es la peor pesadilla de todo padre”, dijo el fiscal Billhimer en una declaración escrita. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de estas dos jóvenes”.

Según una campaña de GoFundMe en honor de Palmieri, ella y su amigas asistieron a Pinelands Regional High School y trabajaban en el supermercado Acme en Tuckerton.

Pillarella, quien sufrió heridas leves, ha sido acusado de homicidio agravado y violación vial. Los investigadores dijeron que conducía a 74 mph en el momento del accidente, reportó New York Post.

