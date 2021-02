22 acusados en red de tráfico de mexicanas y prostitución en Nueva York y Jersey, liderada por una latina

Una red de tráfico de mujeres y prostitución que se extendía desde México hasta el norte de Jersey y partes de Nueva York ha sido disuelta, anunciaron fiscales del condado Bergen (NJ) y autoridades federales.

La policía arrestó a más de 20 personas, la mayoría hispanas, acusadas de varios niveles de participación en crímenes cometidos durante años, incluidos gerentes y conductores que también actuaron como ejecutores y recolectores de dinero en la operación, dijo Robert Anzilotti, de la Oficina del Fiscal del condado.

Birmania “Nancy” Rincón fue la cabecilla acusada. La mujer de 61 años, residente de Teaneck (NJ), seguía prófuga en Colombia hasta la semana pasada, mientras las fuerzas del orden trabajaban para que la extraditen a EE.UU., reportó la emisora NJ 101.5

En total, 22 personas han sido acusadas. La investigación, denominada “Operation Hope in Darkness,”, comenzó en noviembre. Las personas arrestadas presuntamente traficaban mujeres en los condados Bergen, Hudson, Middlesex y Passaic de Nueva Jersey, así como en los distritos Rockland y Queens en Nueva York para participar en “actos sexuales comerciales”.

Las autoridades dicen que la red criminal recibía llamadas de hombres que solicitan sexo a mujeres. Se utilizaron conductores para transportarlas a varios lugares para participar en actos íntimos y las mujeres se verían obligadas a trabajar 12 o más horas al día y se reunirían con 20-40 hombres durante sus “turnos”.

El fiscal dijo que los organizadores de la red de tráfico cobraban entre $35 y 40 dólares por sesiones de 10 a 15 minutos con las mujeres, generando cientos de miles de dólares. El dinero se depositó en cuentas bancarias y se usó para pagar hipotecas y otros gastos de mantenimiento de propiedades de los líderes de la red en Nueva Jersey y Florida.

Las autoridades han identificado a más de 50 mujeres de 18 a 30 años de edad como víctimas de la red de trata. Han sido conectadas con servicios para ayudarlas a obtener una vida libre de servidumbre y abuso sexual, acotó News 12.

Anzilotti explicó que se eligió el nombre de la investigación (“Esperanza en la Oscuridad”) porque estaban “ayudando a estas jóvenes víctimas a encontrar una nueva forma de vida”. La operación encontró que las mujeres fueron atraídas de México a Nueva York y Jersey, bajo la “falsa promesa de un empleo legal”, pero fueron obligadas a prostituirse.

Cualquier persona que pueda tener información sobre ésta u otra red criminal debe comunicarse con la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen al 201-226-5532. La lista completa de los acusados puede revisarse aquí.

Can’t say enough about Prosecutor Mark Musella and the men and women of the @BCPONJ for their outstanding work everyday. This latest investigation is abhorrent and disgusting. We are all better with these perpetrators out of our community. https://t.co/nG0ylkBBNA

— Tom Sullivan (@TomSullivanNJ) February 4, 2021