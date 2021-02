“Todos serán asesinados”: detienen a repartidor de comida por amenazar a políticos y periodistas de Fox en Nueva York

Rickey Johnson, un trabajador de entrega de alimentos de la ciudad de Nueva York, podría ser encarcelado durante años después de haber sido acusado de amenazar con matar a figuras políticas y personalidades de Fox News.

Ayer fue acusado, después de que un fiscal citó su historial criminal y sus amenazas “directas e inequívocas”.

Johnson, también conocido como “Nigel Dawn Defarren”, fue arrestado la noche del jueves luego de supuestamente publicar videos en Instagram en los que amenazaba con matar a un senador, un miembro de la Cámara de Representantes, otros funcionarios electos actuales y previos, y a varias periodistas.

Zawadi Baharanyi, abogada de defensa designada por el tribunal, dijo que su cliente era un veterano militar de EE.UU.

“Rickey Johnson supuestamente amenazó con matar a varios locutores de noticias por cable y a senadores y miembros de la Cámara de Representantes actuales y anteriores de EE.UU. en publicaciones llenas de ira en Instagram y en escalofriantes mensajes privados”, dijo la fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, en un comunicado.

“Entre las muchas grandes libertades que disfrutan los estadounidenses está el derecho a participar en el discurso político, y los desacuerdos son naturales y saludables; pero cuando el discurso se convierte en amenazas de daño o incluso de muerte, las fuerzas del orden actuarán rápidamente para llevar a la persona responsable ante la justicia”, detalló la fiscal.

Según documentos judiciales, Johnson envió el 30 de enero un mensaje privado a una emisora ​​de noticias por cable en el que decía: “todos serán responsables… serán asesinados”.

Los objetivos de las amenazas no fueron identificados en los documentos judiciales, pero dos agentes del orden identificaron a algunos de ellos como personalidades de Fox News y el ex presidente Republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, un comentarista frecuente de ese canal.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar sobre las presuntas víctimas.

Una denuncia penal dijo que en un video publicado en línea Johnson atacó a partidarios del ex presidente Donald Trump, diciendo que mataron a oficiales de policía.

La denuncia penal decía que los mensajes de Johnson amenazaban con nombrar a dos emisoras adicionales, y agregaba que Johnson publicó mensajes públicos el 3 de febrero en los que decía que tenía la intención de matar a dos de las mismas emisoras.

Un día después, según la denuncia, Johnson declaró que un senador estaba “muerto” y sería “ejecutado”, que “iba a matar” a un miembro del Congreso y que un gobernador “será ejecutado” y “será asesinado”.

Otra publicación pública, según la denuncia, estaba dirigida principalmente al ex presidente Gingrich de la Cámara, diciendo: “Los voy a matar. Los voy a matar a todos”.

“Rickey Johnson, como se alega en esta denuncia federal, apuntó a los cimientos de nuestra democracia y estilo de vida compartidos, amenazando no sólo a los funcionarios electos de Estados Unidos sino a varios periodistas activos”, dijo el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea.

“Desde las primeras etapas de esta investigación, la Oficina de Inteligencia de NYPD y nuestros socios en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York trabajaron en estrecha colaboración para asegurarse de que esta persona fuera llevada ante la justicia”, añadió Shea, citado por Fox News.

