Republicano Lindsey Graham señala que Kamala Harris podría enfrentar ‘impeachment’

El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) sugirió que la vicepresidenta Kamala Harris enfrentaría proceso de ‘impeachment’ si los republicanos ganan la Cámara de Representantes el siguiente año.

En una entrevista a Fox News, Graham indicó que la demócrata debería ser cuestionada por presuntamente alertar a manifestantes a expresarse violentamente como parte del movimiento Lives Black Matter (LBM).

“El archivo del juicio fue una completa farsa, rumor tras rumor, y abre la caja de Pandora para futuros procesos”, dijo. “Con base en este modelo no sé por qué Kamala Harris no es procesada si los republicanos toman el control de la Cámara; ella, de hecho, alentó a disturbios y algunos de los manifestantes volvieron a las calles”.

Lindsey Graham suggests Kamala Harris will be impeached if Republicans take back the House next year pic.twitter.com/J68Or4k1la — Aaron Rupar (@atrupar) February 14, 2021

Días previos a las elecciones, Harris advirtió que las protestas BLM no terminarían antes de las votaciones ni después, pero nunca alentó a las personas a actuar en forma violenta.

“No van a parar. No se van a detener. Ellos no lo harán. Este es un movimiento. Te lo estoy diciendo… Porque no se van a detener. No se detendrán antes del día de las elecciones en noviembre y no se detendrán después del día de las elecciones”, indicó.

El video fue utilizado por sus detractores para asegurar que ella alentaba la violencia.

Aunque el video es auténtico, la edición de sus detractores distorciona el mensaje, sobre todo cuando Harris reconoce que sin este movimiento las reformas judiciales no habrían avanzado, pero ella responde a una pregunta de Stephen Colbert sobre la importancia del movimiento.