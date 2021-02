A Tekashi 6ix9ine poco le duró ‘la paz’. Ya se metió en problemas con el ex de Nicki Minaj, Meek Mill

El enfrentamiento entre los raperos Tekashi 6ix9ine y Meek Mill, que se había desarrollado estrictamente en el terreno de las redes sociales, ha dado el salto a la vida real este domingo de madrugada cuando ambos coincidieron en el aparcamiento de un club de Atlanta y estuvieron a punto de llegar a las manos.

Por los vídeos que se han filtrado del incidente, que publica ahora el portal TMZ, parece que los dos se grabaron con sus respectivos teléfonos móviles mientras intercambiaban insultos y Tekashi intentaba sortear a los guardaespaldas que les rodeaban para abalanzarse sobre su rival. Cada uno de ellos se ha pronunciado acerca de lo sucedido a través de Twitter, donde Meek -antiguo novio de Nicki Minaj– ha afirmado que el encuentro no fue casual y que Tekashi intentó tenderle una emboscada.

“Tuve que escupirle para que retrocediera LOL. Estuvo esperándome realmente a la salida del club. Pensé que estaba soñando”, ha añadido.

The headline should be: he waited outside a restaurant and popped up with the cops recording with his phone out! He tried to line me up to go to jail! https://t.co/gWAK3AEnbG

— Meek Mill (@MeekMill) February 14, 2021