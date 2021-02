Pelosi afirma que Nueva York ha recibido fondos federales suficientes: $70 mil millones

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, rechazó una afirmación de su compañero Demócrata, el gobernador Andrew Cuomo, de que un paquete de ayuda federal de $50 mil millones de dólares para Nueva York era insuficiente.

“Lamentablemente, observamos más de 1,5 millones de casos de coronavirus, casi 45 mil muertes y cientos de miles de empleos perdidos en Nueva York“, respondió el jueves Pelosi en una carta a los Demócratas que representan a ese estado ante el Congreso Nacional. “Por favor, sepan que sus inquietudes se están abordando de la manera en que las han presentado y con la entusiasta defensa del líder Chuck Schumer y la senadora Kirsten Gillibrand”.

La carta fue obtenida e informada por primera vez por el diario Times Union de Albany. En ella, Pelosi dijo que el efectivo real que iba a recibir el estado ya estaba más cerca de los $70 mil millones de dólares.

“En general, el estado Nueva York recibirá más de $50 mil millones de dólares en fondos estatales y locales, y más de $20 mil millones en fondos adicionales para apoyar la salud, la seguridad financiera y el bienestar de las familias”, escribió.

El martes, los Representantes Demócratas de NY habían enviado a Pelosi una carta pidiendo más efectivo. Esto siguió a una nota anterior de Cuomo a toda la delegación estatal la semana pasada exigiendo al menos $15 mil millones de dólares más en ayuda.

El rescate estatal se tomará del paquete de ayuda para el coronavirus de $1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden, que ahora se está abriendo camino en el Congreso.

En este momento, el paquete otorga a Nueva York $12.6 mil millones de dólares en fondos para el alivio del coronavirus; $10,64 mil millones para gobiernos locales; $12.3 mil millones para las escuelas y $8.8 mil millones para el siempre deficitario sistema de tránsito del estado.

Nueva York enfrenta un déficit de $63 mil millones de dólares de ingresos que se han desplomado como resultado de la pandemia de coronavirus, recalcó New York Post.

House Speaker Nancy Pelosi, in a letter, strongly rebuts the idea that New York is being shortchanged by the federal aid package she helped craft with Senate Majority Leader Charles E. Schumer. https://t.co/SdYiBsBuhv

— Times Union (@timesunion) February 12, 2021