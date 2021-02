Una histórica Serena Williams enfrentará a Naomi Osaka en las semifinales del Abierto de Australia

El cuadro femenino del Abierto de Australia ha asegurado su primera semifinal entre la japonesa Naomi Osaka y la leyenda estadounidense Serena Williams, la onceava del mundo que venció con contundencia a la rumana Simona Halep por un doble 6-3. El enfrentamiento se llevará a cabo este miércoles.

La japonesa se convirtió en la primera semifinalista del Abierto de Australia tras anular el inteligente juego la taiwanesa Su-Wei Hsieh, al llevarse un cómodo encuentro por 6-2 y 6-2 que superó ligeramente la hora de duración.

SERENA VS. NAOMI

Serena Williams and Naomi Osaka are set to face each other in the Australian Open semifinal

Must-watch TV 🍿 pic.twitter.com/IXJ4d9dOfY

