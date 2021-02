¿Cómo saber si el IRS te debe dinero de tu cheque de estímulo?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si crees que el Servicio de Rentas Internas (IRS) te debe un pago de cheque de estímulo que no tienes, ¿qué es lo que debes hacer? Existen varias vías que puedes tomar y te explicaremos cuáles son.

El primer paso es utilizar la herramienta de seguimiento de pagos del IRS para obtener una base de información. Esto te servirá de guía para saber qué hacer a continuación.

Puede ser que la herramienta diga que te envió un cheque en papel o una tarjeta EIP, o que hizo un depósito directo que tú nunca recibiste. Tal vez existe un mensaje que sugiere que el IRS no tiene suficiente información sobre ti.

En caso que el IRS te indique que te envió una cantidad de pago que nunca recibiste, o tus cálculos señalan que tienes derecho una cantidad de dinero mayor, un error diferente podría ser la causa y tendrías que reclamar todo o parte de tu pago de estímulo perdido como un Crédito de Reembolso de Recuperación en tus impuestos, incluso si no eres un no declarante.

Herramienta de seguimiento de pagos del IRS: Lo que debes saber

Mientras el IRS envió cheques de estímulo actualizó su herramienta de seguimiento, llamada Get My Payment. En ella deberás introducir tu número de Seguridad Social, tu fecha de nacimiento, tu dirección y tu código postal, y la herramienta te mostrará un mensaje con información sobre tu cheque. Si el IRS te ha enviado el pago, la herramienta te informará el método de pago que utilizó, ya sea depósito directo o cheque de papel por correo y la fecha de emisión. También te dirá si el IRS aún no puede determinar tu estado.

Lo que significa el mensaje “necesita más información”

Podría ser que veas un error si la herramienta no puede determinar tu elegibilidad o si tu estado de pago no está disponible, o si muchas personas están tratando de acceder a la herramienta a la vez.

Si la herramienta “Get My Payment” te ha dado una fecha de pago pero todavía no has recibido tu dinero, el IRS puede necesitar más información sobre ti. El error también podría indicar que tu cheque ha sido devuelto porque la oficina de correos no pudo entregarlo.

Cuando el IRS envió los cheques la herramienta online te permitía introducir tus datos bancarios para recibir el pago directamente en tu cuenta bancaria o bien retenía tu pago hasta recibir tu dirección postal actual. Ahora que el periodo de entrega terminó podría significar que necesitarás reportar el asunto al IRS o reclamar el dinero en tu declaración de impuestos de 2020 usando el Crédito de Reembolso de Recuperación.

¿Qué hacer si aparece el mensaje “estado del pago no disponible”?

Es normal que la herramienta “Get My Payment” te mande un mensaje que dice “Estado de pago no disponible” hasta que el pago esté programado para ser emitido, según el IRS. Pero ahora que la fecha límite ha pasado, significa que tu mejor apuesta para reclamar tu parte del dinero es presentar el Crédito de Reembolso de Recuperación como parte de la temporada de impuestos 2020. Si eres elegible, necesitarás la cantidad de dinero que el IRS te asignó que puedes encontrar en línea o en una carta que la agencia te envió por correo.

Si la herramienta Get My Payment te informa que el IRS envió un cheque de estímulo pero nunca lo recibiste debes hacer lo siguiente:

Si la herramienta en línea del IRS emitió tu dinero de estímulo pero no tienes ningún registro de él en el correo o en tu cuenta bancaria y nunca llegó a tu buzón, es posible que tengas que presentar un rastreo de pago del cheque de estímulo. Es útil si también tienes la carta que el IRS puede haberle enviado.

¿Qué pasa si tiraste la carta del IRS confirmando tu pago de estímulo?

Si el IRS te emitió un cheque de estímulo, enviará un aviso por correo a la última dirección que la agencia tiene conocimiento dentro de los 15 días siguientes a la realización del pago para confirmar la entrega. La carta contiene información sobre cuándo y cómo se realizó el pago y cómo informar al IRS si no recibiste tu cheque. La carta es útil si no recibiste el pago completo y necesitarás reclamar tu dinero más tarde.

Te podrá interesar: