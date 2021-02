Dayanara Torres feliz de conducir la alfombra de ‘Premio Lo Nuestro’ sin descuidar su delicada salud

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dayanara Torres cada vez que abandona su zona de confort, la vida la sorprende con un nuevo éxito… Por eso, nos confiesa en exclusiva, que cuando su manager, Jennifer Nieman, la llamó para decirle que Univision la invitaba a conducir ‘Noche de Estrellas’ de Premio Lo Nuestro, por primera vez dijo que “sí”, sin dudarlo.

“Yo no sé ni cómo me metí en ‘Mira Quién Baila’ todavía (risas)… Miro para atrás y me digo: ‘¿cómo?’… En esta ocasión Jennifer me llama y me dice de animar la alfombra magenta, y no sé por qué dije, ‘dale, yo lo hago'”, confiesa Dayanara desde su casa en Los Angeles aun sorprendida con ella misma.

Para Dayanara, quien viene de luchar contra el cáncer, dar este paso en su carrera es un desafío mayor, pues es consciente que deberá tomar cuidados extremos a la hora de, no solo haberse vuelto a subir a un avión, sino todo lo que son los ensayos y la propia alfombra de los premios.

“Llevo un año sin haber viajado, por esos mismo, por precaución y por mi sistema inmunológico… Contenta, feliz de poder hacer la alfombra con Raúl de Molina, estoy emocionada”, asegura.

Estos premios son especiales, serán los primeros del 2021, después de un difícil 2020 con la pandemia y todo los que se tuvo que cancelar. Dayanara es consciente de esto, en particular por la ausencia del público debido al COVID-19.

“Lo más importante es que uno tiene que seguir dando esperanza, el deseo de conversar con los famosos, la gente que lo está viendo en la televisión, porque se está haciendo solo para la televisión… Es importante que el público experimente y pueda ver lo que siempre ha querido ver”.

Aunque todo este tiempo Dayanara ha vivido encerrada, especialmente por su salud y su delicado sistema inmunológico, siente que su atreverse, con las medidas de precaución extremas, también es un mensaje para el público.

“Estar ahí será mensaje, hay que seguir adelante, hay que tener precaución, hay que cuidarse… Es importante dejarle saber, yo por mis problemas de salud, por mi sistema inmunológico estoy haciendo todo lo posible para estar protegida y hacer mi vida normal, hay que seguir mandando la esperanza, el show tiene que continuar”, asegura la actriz y modelo.

En reiteradas ocasiones, Dayanara, toca el tema de la salud en esta entrevista vía zoom, lo importante es que estás bien, que el melanoma que le diagnosticaron hace dos años, y que le cambió por completo la vida, está dominado.

“Estoy bien, ahora que terminé mis tratamientos de melanoma el año pasado, tengo que ir a la clínica cada tres meses, y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, todo sigue negativo… Estoy bien”.

‘Noche de Estrellas’, es esta jueves 18 de febrero a las 7/6 PM Centro por Univision y es la antesala a ‘Premio Lo Nuestro’, desde la alfombra magenta Dayanara junto a Raúl de Molina, Clarissa Molina, Jomari Goyso y Tony Dandrades, recibirán y entrevistarán a los famosos nominados de la noche.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: